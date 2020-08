Dordogne : nouvelles lignes et nouveaux horaires pour les cars régionaux

"Plus loin, plus vite, plus sûr", c'est le message de la région Nouvelle-Aquitaine pour promouvoir sa nouvelle offre de cars régionaux. De nouvelles lignes et arrêts vont être créés, les horaires modifiés. Ces changements seront mis en place dès le mardi 1er septembre.

De nouvelles lignes interdépartementales

Dans le détail, les Périgourdins vont pouvoir profiter de deux lignes interdépartementales supplémentaires. Elles relieront Bergerac à Marmande et Bergerac à Villeneuve. Les horaires des 21 lignes départementales seront renforcés en semaine, pendant les week-ends mais aussi durant les vacances scolaires.

La région promet une meilleure correspondance avec les trains. La desserte avec l'aéroport de Bergerac est améliorée avec les lignes n°3, 4 et 4A sur réservation.

Le site de Lascaux IV va bénéficier d'une déserte toute l'année par les lignes "Sarlat-Périgueux" et "Brive-Montignac".

Le tarif pour un trajet sur le réseau régional est de 2€.