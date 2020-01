Dordogne: presque deux fois moins de morts sur les routes en 2019

Dordogne, France

Le nombre de morts sur les routes baisse drastiquement après une année 2018 particulièrement meurtrière en Dordogne. Le dernier mois de mars par exemple a été exemplaire. Aucune victime à déplorer sur le département. De manière générale, la mortalité a baissé de 43% en une année en Dordogne.

Toujours autant d'accidents

Cette baisse de la mortalité sur la route cache tout de même une autre réalité. Le nombre d'accidents n'a lui pas baissé. Au contraire, on en recense 199 en 2019, soit un de plus par rapport à 2018. Les causes sont multiples, et bien connues depuis des années. "Généralement, les facteurs se cumulent", selon Frédéric Périssat, le préfet de Dordogne. L'alcool au volant en premier lieu. L'utilisation des portables et des GPS est aussi souvent citée par les autorités.

La plupart à la campagne

Ce n'est pas une surprise en Dordogne, la grande majorité des accidents se produisent à la campagne, les deux-tiers sur des voies départementales. Le chiffre grimpe même au-dessus des 80% si l'on prend en compte les voies communales.