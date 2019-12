Dordogne : "Quand la conduite est bonne" a récompensé les bons conducteurs

Périgueux, France

A l'occasion des départs pour les vacances de Noël, France Bleu Périgord, la gendarmerie et la préfecture de la Dordogne ont mené ce vendredi 20 décembre la sixième opération "Quand la conduite est bonne". Le principe reste le même : à bord d'une voiture banalisée, deux gendarmes sillonnent les routes du département et suivent au hasard des véhicules. Si le conducteur respecte le code de la route et dispose de tous ses points sur son permis de conduire, il est interpellé, félicité en direct sur l'antenne de France Bleu Périgord, et repart avec des cadeaux, un diplôme, ainsi qu'un bon de carburant de 50 euros.

Deux bons conducteurs récompensés en Périgord pourpre.

C'est dans l'obscurité, et sous la pluie que Monique a été repérée vers 7h45 à la hauteur de l'école de Grun-Bordas. Cette infirmière se rendait sur son lieu de travail à l'hôpital de Périgueux. Comme elle respectait bien la limitation de vitesse, et qu'elle disposait de tous ses points sur son permis, c'est elle qui est repartie avec le premier bon d'essence de 50 euros.

Monique de Saint-Amand-de-Vergt a gagné le premier bon de carburant de 50 euros.

Peu de temps après, vers 9h45, Serge, un habitant de Prigonrieux se rendait avec sa voiture à la déchèterie pour jeter quelques encombrants quand il a entendu la sirène du véhicule de gendarmerie, à Saint-Pierre-d'Eyraud. Une interpellation pour la bonne cause. La journée a bien commencé pour lui.

Serge de Prigonrieux, deuxième conducteur récompensé de la journée.

Le Périgord noir à l'honneur dans l'après-midi

A 16h40, Isabelle de Mauzens a été surprise route de Bergerac à Saint-Cyprien alors qu'elle ramenait ses filles de l'école. Elle qui n'avait jamais été arrêtée par les gendarmes l'a été pour la bonne cause. Elle est repartie avec des cadeaux France Bleu Périgord, le diplôme de bonne conductrice, un bon de 50 euros de carburant et le sourire jusqu'aux oreilles.

Isabelle de Mauzens n'avait jamais été arrêtée par les gendarmes

Enfin la journée s'est bien terminée pour Reda, qui rentrait chez lui tranquillement à Paulin. Intercepté à Saint-Crépin-et-Carlucet, son application sur la route lui a permis de recevoir ses cadeaux de Noël avant l'heure. Bonne vacances à tous, et restez prudents sur les routes du Périgord.