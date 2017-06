Dordogne : quatre mois de galère à prévoir avec la fermeture de la nationale 21 à Boulazac

Des travaux importants vont commencer sur la nationale 21 à Boulazac Isle Manoire. Il s'agit de sécuriser la route autour notamment du pont ferroviaire des Planches. Une déviation sera mise en place, mais cela va forcément créer des difficultés sur cet axe très fréquenté

C'est le début de quatre mois d'embouteillages et de déviations : la Nationale-21 est coupée à partir de ce mardi à la sortie de Périgueux en direction de Brive et Sarlat sur une portion d'1 kilomètre-300 entre le rond-point "Mémoire" à Boulazac et le rond-point suivant à la hauteur du Vieux-bourg de Boulazac avec au milieu le pont SNCF.

C'est à cause de ce pont des Planches qui empêchait le passage des camions de plus de 4 mètres-30 de haut que l'état réalise ce chantier jusqu'à la fin septembre.

La nationale 21 fermée, cela promet de beaux embouteillages © Radio France - Harry Sagot

Ce pont SNCF au dessus de la Nationale-21 provoquait des blocages réguliers à l'une des principales sorties de Périgueux et ces travaux étaient très attendus à Boulazac, comme l'explique l'adjoint aux travaux Bernard-Henri Suberbère :

La commune de Boulazac n'a en tout cas pas dressé de statistiques, mais il ne se passait pas un mois sans qu'un poids-lourd ne se bloque sous ce pont dit "des planches" limité à 4 mètre-30.

Rabotage et fermeture pour quatre mois

Sur une sortie de Périgueux qui voit passer 20 mille véhicules par jour dont 4 mille camions entre la zone industrielle de Boulazac et l'autoroute ce chantier va permettre de faire passer les semi-remorque jusqu'à 4 mètre-50 minimum.

C'est l'ouvrage ferroviaire des Planches qui doit être sécurisé © Radio France - Harry Sagot

Un chantier en trois étapes : d'abord ont renforce le pont ensuite on rabote la Nationale21 d'une épaisseur de 30 centimètres en dessous et enfin ont refait et on élargit la chaussée. Pendant les quatre mois du chantier, un seul riverain pourra passer : sa maison est située pile entre les deux ronds points. Mais sinon tous les véhicules seront interdits.

Le plan de la déviation si vous passez dans le secteur - DIR Centre Ouest

Une déviation est évidemment fléchée : elle traverse la zone industrielle et le vieux-bourg de Boulazac. Les automobiliste de Brive ou Sarlat pourront aussi rejoindre Périgueux-centre en empruntant l'autoroute entre l'échangeur-16 de St-Laurent-sur-LManoire et l'échangeur 15 et certains riverains connaissent déjà une petite route parallèle à l'autoroute qui passe sous l'ancien hôtel St-Laurent jusqu'au Val d'Atur.

Le chantier coûtera un million et demi d'euros financés à 60% par l'Etat et à 40% par le département. La réouverture de la route est prévue le 30 septembre, sauf les 15, 16, 19, 20 et 21 juin où la route sera ouverte exceptionnellement de 6h30 à 9h30 en direction de Périgueux pour favoriser l'accès aux épreuves pour les candidats au Bac.