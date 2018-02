Montcaret, Dordogne, France

Une collision entre 4 véhicules s'est produite hier vers 17h40 sur la départementale 936 à Montcaret, route du Périgord Pourpre

L'accident a fait 2 blessés. Un homme de 38 ans, souffrant de douleurs dorsales, a été transporté à l'hôpital de Libourne. Un jeune homme de 23 ans, plus légèrement touché a été évacué vers le centre hospitalier de Sainte Foy le Grande. Deux véhicules de pompiers ont été mobilisés et six sapeurs pompiers. Prudence sur les routes ce matin en Dordogne. Les températures sont négatives et la chaussée peut-être glissante. Les services du conseil départemental ont salé de nombreux axes sur l'Est de la Dordogne, une bonne partie du Sarladais et le Sud entre Villefranche du Périgord et le Buisson de Cadouin, ainsi que la départementale 709 entre les Lèches et l'Autoroute A89.