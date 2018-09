Beynac-et-Cazenac, France

Voilà qui ne va pas apaiser les relations entre Germinal Peiro et les opposants au contournement de Beynac. Parmi les arguments avancés par le président du Département pour justifier la création du contournement, il y a les blocages à répétition sur cette route très empruntée par les touristes l'été. Des travaux d'aménagement ont été réalisés entre 2015 et juillet 2017 pour sécuriser et agrandir la chaussée. D'après le maire, Alain Passerieux, ils ont porté leurs fruits.

Entre 7.000 et 9.3000 véhicules par jour dans la traversée

L'élu s'appuie sur une étude réalisée par un cabinet indépendant entre le 3 et le 9 août dernier. "Ce même cabinet était venu en 2015 et avait utilisé le même système de caméras, placé aux mêmes endroits, à peur près aux mêmes dates," précise Alain Passerieux. D'après les relevés que nous avons pu consulter, durant cette période, la barre des 10.000 véhicules journaliers n'a jamais été dépassée. "Ce chiffre a varié de 7.000 à 9.300 entre sur cette semaine très fréquentée. Il n'y a pas eu de blocage, à aucun moment, seulement des ralentissements de 20 à 30 secondes comme il en existe ailleurs pendant l'été," se justifie le maire de Beynac. "Les aménagements ont été bénéfiques, les véhicules bloqués dans le virage pendant 15 à 20 minutes, c'est terminé."

Ces données viennent renforcer l'idée du maire selon laquelle l'aménagement de la voie de la vallée n'est pas nécessaire. "Je regrette que le moratoire demandé par l'expert envoyé par le ministère de la transition écologique ne se fasse pas. Aujourd'hui il faut se demander si les sommes engagées sont vraiment utiles à une époque où les impôts augmentent déjà."