Le vent qui souffle depuis le début d'après-midi perturbe la bonne circulation des trains ce dimanche. Un arbre est tombé sur les voies entre Bordeaux et Périgueux.

Dordogne : un arbre tombe sur les rails entre Bordeaux et Périgueux

Un arbre s'est couché sur les rails entre Montpon et Mussidan ce dimanche 16 mai sans doute à cause du vent qui souffle forten Dordogne. La circulation des trains entre Bordeaux et Périgueux est donc suspendue.

Les équipes SNCF Réseau interviennent pour retirer l'arbre explique le groupe sur son site.

