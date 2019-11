Dordogne : un bus scolaire fait une sortie de route à Saint-Pierre-d'Eyraud

Un bus scolaire a fait une sortie de route ce lundi à Saint-Pierre-d'Eyraud, au lieu dit Les Féroux. À bord, 27 élèves et le chauffeur sont indemnes. Quatre enfants enfants légèrement blessés ont été transportés à l'hôpital de Bergerac..

Saint-Pierre-d'Eyraud, France

Un autocar scolaire a fait une sortie de route ce lundi matin à 8h30 sur la commune de Saint-Pierre-d'Eyraud, à l'Ouest de Bergerac. Le car était en route pour le collège Max Bramerie de La Force. L'accident a eu lieu sur la départementale 32, au lieu dit Les Féroux. Au moment de l'accident, il y avait 27 élèves et le chauffeur, la gendarmerie précise que 4 élèves sont blessés très légers, 2 psychologiquement et 2 physiquement.

Les quatre collégiens ont été transportés à l'hôpital de Bergerac. Deux adolescentes souffrent de douleurs à le poitrine, un de leur camarade a des douleurs dans une main. La sous-préfète de Bergerac, Stéphanie Monteuil, s'est rendue sur place. Elle a demandé la mise en place d'une cellule de soutien au collège.

On ne connait pas encore les circonstances de l'accident. Le bus scolaire a mordu le bas côté de la chaussée et fait une sortie de route, expliquent les gendarmes. Un second autocar a été acheminé pour transporter les 23 élèves au collège de La Force.