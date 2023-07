Dordogne : un convoi exceptionnel bloqué perturbe la circulation dans le centre-ville de Périgueux

Il est impossible depuis 9h30 ce jeudi matin de faire le tour de la place Francheville dans le centre-ville de Périgueux. La rue est inaccessible depuis le cinéma et jusqu'au cours Fénélon. La circulation est déviée par la police municipale.

La police municipale gère la circulation et a installé des barrières. © Radio France - Charlotte Jousserand

Un convoi exceptionnel bloqué

Si la route est coupée, c'est parce qu'un convoi exceptionnel est bloqué sur la chaussée. Le chauffeur est parti de Saint-Astier pour rejoindre Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Le chauffeur n'a pas le droit de rouler sur l'autoroute, il a emprunté l'itinéraire prévu pour les convois exceptionnel, qui passe par la place Francheville.

Cependant, sa remorque n'a pas d'essieux mobiles et elle ne peut pas tourner dans les virages et le mobilier urbain gêne son passage. Le camion est, à cette heure, bloqué entre le cinéma et l'hôpital. Le chauffeur et la personne qui l'accompagne ont utilisé de l'huile pour déplacer les roues de la remorque et l'orienter dans la bonne direction.

Le chauffeur a mis de l'huile sur les roues pour les faire "glisser" afin de déplacer la remorque. © Radio France - Charlotte Jousserand

Cependant, il lui reste deux autres virages à passer avant de rejoindre le cours Fénelon. Ce qui signifie que le secteur va être bloqué encore pendant plusieurs heures.