Dordogne : un nouveau radar tourelle à Saint-Crépin-d'Auberoche

Il y a de nouveau un radar sur la D6089 à Saint-Crépin-d'Auberoche. C'est un radar tourelle qui vient d'être installé. Il remplace le radar incendié qui avait été démonté en novembre dernier. L'ancien radar avait été dégradé à de nombreuses reprises. A l'époque, la préfecture de la Dordogne avait annoncé qu'il serait remplacé par un autre radar.

On connaît désormais le modèle, il s'agit d'un radar tourelle. Ces radars sont installés en hauteur sur des poteaux et sont beaucoup plus puissants que des radars classiques. Théoriquement, les radars tourelles détectent si vous téléphonez au volant ou bien si vous n'avez pas attaché votre ceinture mais pour le moment ils ne sont homologués que pour détecter les excès de vitesse et les franchissements de feu rouge. Ils peuvent aussi flasher dans les deux sens. Les flashs sont désormais indétectables à l’œil.

Il s'agit du troisième radar tourelle du département après ceux de Saint-Pierre-de-Chignac et celui de Bergerac, sur la RN21.

Chaque radar tourelle coûte 32.000 euros.