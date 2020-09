Le train régional Brive-Périgueux s'est arrêté un kilomètre avant la gare de Terrasson ce vendredi soir, à cause d'une fumée sur la motrice. Les cinq passagers, le conducteur et le contrôleur étaient devant la caserne des pompiers. La SNCF les a acheminé jusqu'à destination en taxis.

Dordogne : un train diesel s'arrête à cause d'une fumée sans feu autour du moteur

C'est une espèce de fumée sans feu. Le conducteur du train Brive-Périgueux s'est arrêté à un kilomètre de la gare de Terrasson, ce vendredi 4 septembre vers 20h30, à cause d'une fumée autour du moteur diesel de sa motrice. C'est une fuite d'huile, répandue sur le moteur, qui était la cause de cette fumée. Le train était arrêté en face de la caserne des pompiers de Terrasson, où les cinq passagers, le conducteur et le contrôleur ont été recueillis, avant d'être acheminés à destination en taxi. Le trafic SNCF a repris normalement ensuite.