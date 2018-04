Beynac-et-Cazenac, France

Vers l'installation d'une ZAD sur le chantier du futur contournement de Beynac ? C'est la volonté des opposants au projet. Alors que les premiers travaux préparatifs ont débuté, il y a quelques semaines, les opposants ont confirmé leur intention de construire une ZAD, avec campements sur la zone du chantier dans les jours à venir. "Comme à Allauch, près de Marseille, nous avons des cabanes, de l'eau, de l’électricité, nous allons faire la même chose ici sur le chantier" prévient David, militant ZADiste des Bouches du Rhône, venu en renfort sur le chantier de Beynac, ce week-end. L'objectif est de bloquer l'avancée des travaux et de tenter d'obtenir un moratoire. Les opposants veulent notamment s'inspirer du modèle de Notre-Dame-des-Landes et de Sivens.

De nouvelles actions à venir ?

Les opposants au projet de contournement de Beynac promettent de multiplier les actions. "Nous appelons à la désobéissance civile, mais nous sommes non violents et nous ne nous opposerons pas aux gendarmes et aux autorités" continue David. Cette semaine, 4 d'entre eux se sont enchaînés à deux pelleteuses pendant près de 7h pour bloquer le chantier. Ils multiplient également les recours devant la justice. Mais le président du conseil départemental de la Dordogne, Germinal Peiro, n'entend pas se laisser faire. Une plainte va être déposée. Le président du conseil départemental dénonce des "dégradations commises en toute impunité".