Dott, des trottinettes et vélos électriques écologiques et sociaux

Dott, entreprise franco-néerlandaise cofondée par Maxim Romain, propose des trottinettes et des vélos électrique en libre-service. Elle est déjà présente dans 45 villes d'Europe, et bientôt à Grenoble ! C'est en effet cette marque qui a remporté au mois d'avril l'appel à manifestation du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Air Grenobloise (SMMAG). Ce sont donc les trottinettes et les vélos électriques Dott qui remplaceront les trottinettes Tier et les vélos Pony dès le 1er juillet.

Un fonctionnement similaire

Tout comme les anciennes trottinettes, il faudra télécharger l'application sur son smartphone pour pouvoir utiliser le service. "Grâce à l'application, on scanne le QR code, et cela débloque la trottinette ou le vélo. Cela ne prend que quelques secondes", explique Maxim Romain lors de la présentation du service, le vendredi 3 juin. Etaient présents le président de la Métropole Christophe Ferrari, le maire de La Tonche, Bertrand Spindler, qui a étudié tous les dossiers de candidatures et le président du SMMAG, Sylvain Laval.

Sylvain Laval, président de la SMMAG, Christophe Ferrari, président de la Métropole ont pu tester les trottinettes Dott avec le cofondateur, Maxim Romain. © Radio France - Agathe Legrand

"Nous avions fait une offre différenciée pour les trottinettes et les vélos électriques, mais c'est Dott qui a remporté les deux. L'entreprise a su nous convaincre par la qualité du service proposé", explique Sylvain Laval. Dott va donc déployer 2500 trottinettes et 2500 vélos, soit deux fois plus de trottinettes et 10 fois plus de vélos que précédemment. Les premiers modèles arriveront le 1er juillet sur Grenoble, le campus universitaire, Inovallée Meylan et Montbonnot et seront progressivement déployés sur les 13 autres communes restant durant l'été (Corenc, Echirolles, Eybens, Fontaine, Gières, La Tronche, Le Pont-de-Claix, Poisat, Saint-Egrève, Saint-Martin-le-Vinoux, Sassenage, Seyssinet-Pariset et Seyssins)

Stationnement et sécurité

Tout comme Tier, les trottinettes seront bridées dans les zones piétons : " Nous limitons les vitesses de nos trottinettes à 10 kilomètres/heure", confirme Maxim Romain. Même chose pour les vélos, qui seront limités à 25 kilomètres/heure.

Concernant le stationnement, le principe est similaire au service précédemment proposé. Il faudra garer sa trottinette sur les emplacements prévus à cet effet. "Les trottinettes et les vélos sont géolocalisés, et s'ils ne sont pas remis dans les places de stationnement, cela pourra donner lieu à une amende", rappelle Christophe Ferrari, le président de la Métropole. Cette clause était déjà prévue pour l'utilisation des trottinettes Tier, mais pas toujours respectée. "Malheureusement, on ne peut pas être responsable du comportement des usagers, même si on fait tout pour prévenir les risques et sensibiliser", concède Maxim Romain. Des campagnes de sensibilisations et la distribution de petits guides sont d'ailleurs prévus avant la mise en place du service.

Adaptés pour tous

Un autre fer de lance de l'entreprise Dott est l'inclusion : "Nos trottinettes sont écologiques et sociales", rappelle Maxim Romain. Ainsi, les emplois créés par l'entreprise dans la région seront tous des CDI et les employés seront actionnaires. Côté usagers, un tarif solidaire sera proposé, pour le prix de 9,99€ par mois. "Il sera établi sur les mêmes critères que pour les transports en commun", assure Maxim Romain. "De plus, nous proposons des tarifs à la minutes pour les trajets occasionnels, mais aussi des abonnements au mois et à l'année, pour avantager les plus gros utilisateurs."

Charlotte Alaux, cofondatrice d'Omni et en fauteuil roulant, a présenté les trottinettes adaptées qui permettent aux personnes à mobilité réduite de se déplacer. © Radio France - Agathe Legrand

Les trottinettes et vélos électriques Dott se veulent aussi accessibles : des pictogrammes ont été installés pour les personnes dyslexiques, l'application est disponible en une dizaine de langues... et surtout, les trottinettes sont adaptables aux personnes à mobilité réduite. En effet, Dott s'est associé à l'entreprise Omni pour proposer aux personnes en fauteuil roulant des trottinettes qui peuvent se fixer au fauteuil, le tout au prix de 35€ par mois.