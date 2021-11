Doublement du pont de Bellevue à Nantes : la Loire sondée depuis un ponton flottant

C'est une nouvelle étape dans le projet de doublement du pont de Bellevue à Nantes. Le plus gros chantier des années à venir pour fluidifier le périphérique est nantais. Il doit permettre de faire passer ce pont à quatre ou cinq voies. Des sondages géotechniques de la Loire sont en cours, en vue des travaux futurs. L'opération durera trois mois.

Une opération complexe

S'il faut sonder la Loire, c'est parce qu'un deuxième pont sera construit en aval. Les piles en béton qui porteront les voies du futur ouvrage seront réalisées dans l’alignement de celles existantes. Dès maintenant, il est donc nécessaire de connaître l'ensemble des caractéristiques du sol et du sous-sol, d'où le sondage de la Loire à cet endroit. Pour cela, le forage du sol se fait depuis un ponton flottant. Une opération complexe mais elle permet de minimiser l'impact sur la biodiversité et sur les espèces protégées par rapport à un forage depuis les berges.

Cinq scénarios possibles

Le projet de doublement du pont de Bellevue doit permettre de franchir la Loire plus facilement dans le sens nord-sud. Cinq scénarios sont à l'étude. On ne sait pas encore lequel sera retenu. Ce qui est sûr, c'est donc que la construction d'un pont supplémentaire est prévue. Un pont de deux ou trois voies, avec le maintien de la piste cyclable et la création d'une bande d'arrêt d'urgence pour qu'il y ait un peu moins de bouchons en cas d'accident.

Une concertation publique

Une concertation va s'ouvrir en novembre, sous l'égide de la Commission nationale du débat public, pour recueillir les avis du public d'ici la fin de l'année 2021. Ensuite, le maître d'ouvrage, la DREAL des Pays de la Loire, engagera les études sur la solution retenue. Un projet estimé entre 81 et 117 millions d'euros. Le début des travaux n'est pas attendu avant 2025-2026, au plus tôt.