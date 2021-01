Doubs : huit mois d'interruption totale du trafic TER pour les travaux de la ligne des horlogers

Les travaux de la ligne des horlogers, reliant Besançon (Doubs) à la Suisse, débuteront le 1er mars 2021. Un chantier de 55,5 millions d'euros co-financé par l'Etat, la région Bourgogne-Franche-Comté et la SNCF qui va occasionner huit mois de travaux durant lesquels le trafic TER sera interrompu.

La région Bougogne-Franche-Comté, la SNCF et l'Etat financent ce projet de rénovation, lancé officiellement mercredi 20 janvier à Valdahon.

Le travaux de la ligne des horlogers débuteront le 1er mars 2021 et doivent s'écouler sur huit mois durant lesquels le trafic TER sera totalement interrompu. La ligne de train reliant Besançon (Doubs) à la Suisse doit être rénovée pour 55,5 millions d'euros financés par la région Bourgogne-Franche-Comté, l'Etat et la SNCF.

Le trafic TER interrompu du 1er mars et 31 octobre 2021

"En 2004 la ligne devait fermer", rappelle Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté lors de l'annonce officielle du début des travaux de la ligne des horlogers, mercredi 20 janvier 2021. Le 1er mars, ce sont donc des travaux longuement attendus qui débuteront entre Besançon et la Chaux-de-Fond, en Suisse.

Un chantier de 55,5 millions d'euros

35 kilomètres de voie ferrée vont être rénovés, la signalisation va être modernisée pour permettre aux trains de circuler sans encombre entre la France et la Suisse, les gares de Valdahon et de Morteau vont également faire l'objet de travaux, pour être adaptées aux normes d'accessibilité.

Un chantier à grande échelle qui va donc entraîner huit mois d'interruption du trafic des TER circulant habituellement sur la ligne. Jusqu'au 31 octobre 2021, il n'y aura donc plus de trains notamment entre Morteau, Valdahon, Saône et Besançon.

Des bus de remplacement mis en place par la SNCF

Ces trains seront remplacés par des bus selon SNCF Réseau. Un TER pourra être remplacé par un, deux ou trois bus pour absorber les flux de voyageurs. "Sur une matinée on peut imaginer qu'une dizaine de bus circuleront" a précisé le directeur territorial Bourgogne-Franche-Comté de SNCF Réseau, Jérôme Grand.

Le nombre de bus et leurs horaires devraient être annoncés prochainement selon la SNCF. A noter : par exemple, un trajet Valdahon Besançon prend 34 minutes en TER, ce sera un peu plus long en bus et il faudra compter avec les bouchons sur la voie des mercureaux.

Des trains moins en retard, mais pas plus rapides

L'objectif de ces travaux : garantir des trains plus sûrs, mieux équipés et mettre un terme aux retards. Mais il n'est pas question de vitesse. Après les travaux, les trajets seront un peu plus courts, seulement de quelques minutes.