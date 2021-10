La ligne SNCF des horlogers, entre Besançon et La Chaux-de-Fond, reprendra du service en temps et en heure

Sur la ligne des Horlogers, un retard aurait forcément été mal vu. Mais la date promise lors du commencement des travaux, le 1er mars 2021, a été tenue. Des trains circuleront à nouveau entre Besançon et Morteau le 31 octobre. Le reste du tronçon, entre Morteau et La Chaux-de-Fonds (Suisse), reprendra du service le 23 décembre. Des bus de substitution restent d'ailleurs en place sur cette partie.

Un quart d'heure d'économisé sur tout le trajet

Au total, 35 kilomètres de voie sur 75 ont été modernisés. Cette ligne centenaire empruntée quotidiennement par 2.000 voyageurs méritait une remise à niveau. "L'état de la ligne rendait nécessaire la réalisation de travaux de sécurité" reconnaît Jérôme Grand, directeur territoire de SNCF Réseau en Bourgogne-Franche-Comté.

En sécurisant au maximum ce parcours, l'intérêt était aussi de faire circuler les trains plus rapidement. "Les vitesses classiques des trains sur cette desserte baissaient depuis 1984" appuie Michel Neugnot, vice-président en charge des Transports à la Région Bourgogne-Franche-Comté. Les wagons vont retrouver leur vitesse originelle : entre 70 et 90 km/h, alors que la fourchette se situait entre 50 et 90 km/h auparavant. Conséquence, les temps de trajets seront raccourcis.

Selon la SNCF, le parcours entre Besançon et La-Chaux-de-Fonds pourra être réduit jusqu'à 15 minutes. "Le temps de trajet est évidemment un élément important pour permettre au train d'être plus performant que la voiture individuelle" confie Jérôme Grand. Dans cette zone, des milliers de personnes se rendent tous les jours au travail de part et d'autre de la frontière en voiture.

"Une prouesse technique"

Pour en arriver là, huit mois de travaux durant lesquels la ligne a été entièrement coupée auront été nécessaires. Renouveler 35 kilomètres de voie équivaut à poser 70 km de rails, 60.000 traverses et 85.000 tonnes de ballast. "C'est une prouesse technique très importante" se satisfait Jérôme Grand.

Des passages à niveau ont été automatisés, et des ouvrages d'art ont aussi été confortés. C'est le cas du tunnel de Rémonot, au niveau de la commune des Combes. France Bleu Besançon vous en avait d'ailleurs dévoilé les coulisses dans des vidéos.

Les gares de Morteau, Valdahon, l'Hôpital-du-Grosbois et Etalans (Doubs) ont également été rénovées pour les rendre plus accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Pour ce chantier, 250 agents par jour ont été mobilisés. Coût total : 55.5 millions d'euros, financés par l'Etat, la SNCF, la Région et l'Europe.