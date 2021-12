Douze maires du Territoire de Belfort se plaignent du trafic routier près de l'aéroparc de Fontaine

L'activité sur l'aéroparc de Fontaine ne fait pas que des heureux. 12 maires des communes voisines se plaignent du trafic routier depuis déjà un an. Mais avec les livraisons Amazon du "dernier kilomètre", qui ont commencé le mois dernier, le problème s'est fortement aggravé, selon eux. Les élus attendent des réponses de la part de la préfecture et du département.

Les élus l'assurent, ils ne sont absolument pas contre l'augmentation de l'activité sur la ZAC de l'aéroparc. Au contraire. Ils aimeraient simplement pouvoir discuter d'une alternative au passage des véhicules à travers certaines communes. Le maire de Fontaine, Pierre Fietier, dénonce un manque de dialogue de la part de la préfecture et du département. "On aimerait que nos instances dirigeantes ne nous oublient pas. On a l'impression que l'on est écouté mais pas entendu", affirme-t-il, regrettant de ne pas avoir suffisamment d'informations concernant les dossiers en cours.

"Le conseil départemental a annoncé des créations de voiries, pour connecter directement la sortie d'autoroute avec la ZAC de l'aéroparc. Pour autant, elles ne sont pas présentes, mais les entreprises, elles, le sont déjà", indique le préfet du Territoire de Belfort, Jean-Marie Girier. Selon lui, "l'enjeu va être d'accompagner ce déploiement". Il promet par ailleurs d'aller à a rencontre des élus pour les questionner et les informer sur la suite des événements, dans les semaines à venir.

Ce qui agace un peu les maires, c'est aussi que des habitants ont monté un collectif et sollicitent les partenaires sans concertation avec les élus. "On risque, malgré le fait que l'on pousse, que l'on essaie d'avoir des informations, d'être critiqué par nos administrés, qui peuvent penser que l'on ne fait rien", regrette Miltiade Constantakatos, maire de Frais. Les élus espèrent qu'une décision sera prise avant l'installation prochaine de l'entreprise McPhy et sa gigafactory, qui doit démarrer sa production en 2024.