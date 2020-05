Drame de Millas : retour des trains à partir du 11 mai

Plus de deux ans après la mort de six collégiens dans la collision entre un car scolaire et un TER à Millas (Pyrénées-Orientales), le trafic des trains reprend à partir du 11 mai entre Perpignan et Ille-sur-Têt. Les trains rouleront d'abord à vide et accueilleront des passagers à partir du 21 mai.

Fermée depuis le 14 décembre 2017 et la mort de six collégiens suite à la terrible collision entre un car scolaire et un train à Millas, la voie ferrée va reprendre du service à partir du 11 mai entre Perpignan et Ille-sur-Têt.

Les trains rouleront d'abord à vide, sans aucun voyageur, car la SNCF souhaite d'abord former des agents et procéder à des tests. Deux aller-retours sont prévus quotidiennement. Les voitures accueilleront ensuite des passagers à partir du jeudi 21 mai avec six aller-retours quotidiens puis huit dès le lundi 25 mai.

Des horaires spéciaux pour éviter la sortie des classes à Millas

Prévue pour le 6 avril mais repoussée en raison du confinement, la réouverture de la ligne s'accompagne de nouveaux horaires. La SNCF et la Région Occitanie ont souhaité éviter que les trains ne circulent à Millas à l'heure du début ou de la fin des cours au collège. Ainsi à partir du 25 mai, les trains traverseront Millas en service normal :

Vers Ille-sur-Têt: à 7h20 / 8h30 / 12h21 / 14h21 / 13h30 / 17h30 / 18h30 / 19h30

à 7h20 / 8h30 / 12h21 / 14h21 / 13h30 / 17h30 / 18h30 / 19h30 Vers Perpignan : à 6h35 / 7h40 / 8h50 / 11h35 / 13h35 / 15h35 / 17h50 / 18h50

"Trop tôt" pour le maire de Saint-Féliu-d'Avall

"C'est trop tôt, réagit Roger Garrido, le maire de Saint-Féliu-d'Avall, d'où étaient originaires les six victimes décédées. J'aurais préféré une reprise seulement début juillet, une fois l'année scolaire terminée. Nous, les maires, devons en ce moment gérer la réouverture des écoles, le principal du collège de Millas doit s'occuper aussi de la reprise des cours... Concernant les nouveaux horaires des trains, si les bus scolaires et les TER sont à l'heure, il n'y aura pas de soucis mais s'il y a du retard, même si un quart d'heure de battement est prévu, il faudra que quelqu'un prenne la responsabilité de ne pas faire sortir les élèves. Ça nous inquiète un peu."

"Enfin", réagit l'association d'usagers de la ligne

Du côté de l'association des usagers de la ligne, "Train en Têt", c'est un mélange de soulagement et de colère. "Mieux vaut tard que jamais, réagit son président Enric Balaguer. Nous sommes évidement conscients de la gravité de l'accident et de la douleur des victimes, mais nous avons effectué des recherches et jamais une ligne ne sera restée fermée aussi longtemps après un accident. Quelque part, nous avons été pris en otage car cette ligne est très utile pour la vallée de la Têt. J'ajoute que le rail sera probablement un des meilleurs moyens de se déplacer lors du déconfinement car nos trains contiennent 150 places. Ce sera évidement plus facile de respecter les gestes barrières dans les trains que dans des cars de 50 places."

Terminus à Ille-sur-Têt

Si les trains rouleront de nouveau à Millas, la ligne ne sera pas rouverte dans sa totalité. Cet hiver, lors de la tempête Gloria, la voie a été endommagée par un glissement de terrain à hauteur de la commune de Ria-Sirach. "On a l'impression que tous les efforts ne sont pas faits de la part de SNCF Réseau. Il nous semble que quelques aménagements suffiraient pour permettre aux trains d'aller au moins jusqu'à Prades", affirme Enric Balaguer. Aucune date n'est encore fixée pour la réouverture totale de la ligne Perpignan-Villefranche de Conflent.

Concernant l'enquête sur l'accident de Millas, à ce jour seule la conductrice du car reste mise en examen notamment pour homicide involontaire. On ignore encore la date du procès.