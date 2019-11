Drame de Mirepoix : quels risques pour les 1600 ponts en Côte-d'Or ?

Les enquêtes de gendarmerie, et du bureau enquête accident (BEA-TT), doivent désormais dire si oui ou non le poids du camion présent sur la structure au moment du drame peut avoir être à l'origine du drame, ou bien si ce pont était fragilisé, mal entretenu. Pour Hubert Poullot, le responsable infrastructures et transports au conseil départemental de la Côte-d'Or, il est peu probable que le poids du véhicule soit responsable : "j'y crois difficilement, on peut faire confiance à l'ensemble des services de départements de France, qui assurent la maintenance, l'entretien et la surveillance de l'ensemble de nos ponts."

Maintenance des ponts : les départements en première ligne

Les départements sont en effet les principaux acteurs de la surveillance et de l'entretien de nos ponts, même si certains restent encore à la charge des collectivités, de l'Etat, voire même aux sociétés d'autoroute. "C'est le cas sur notre secteur", précise Hubert Poullot, un pont du même type que celui de la catastrophe de Mirepoix, "on en a un en Côte-d'Or, qui appartient à la société APRR sur le secteur de Beaune." Pour le reste, "la grande partie est à la charge des départements, la surveillance, et puis les travaux de maintenance. Par exemple, la rénovation d'un pont à la Lamarche-sur-Saône, deux ans de travaux, un investissement important, deux millions et demi d'euros investis pour assurer la réhabilitation et la mise en conformité."

Qui, précisément ?

Hubert Poullot l'affirme, il y a une équipe d'experts, dédiés dans le département. "Une douzaine de personnes spécialisées, qui ont en charge la surveillance de ces ponts, qui sont classés en différentes catégories. On a des ponts de plus de trente mètres, qui traversent la Saône à Auxonne ou à Seurre. Et bien sûr, suivant l'ouvrage, il y a des visites et des contrôles différents. Suivant les catégories, il y a des visites soit annuelles, soit tous les trois ans, de manière détaillée."