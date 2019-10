Droit de retrait à la SNCF : Ile-de-France Mobilités demande une indemnisation pour les Franciliens

Après les fortes perturbations dans les gares en ce début de vacances de la Toussaint, la SNCF annonce le remboursement des billets de train TGV, Ouigo, Intercités et TER. Ile-de-France Mobilités demande des indemnisations pour les Franciliens usagers des RER et transiliens.

Paris, France

La SNCF a annoncé ce dimanche la création d'un fonds d'indemnisation pour les voyageurs concernés par les perturbations entre vendredi et dimanche. Des conducteurs et contrôleurs ont exercé leur droit de retrait, après un accident entre un TER et un convoi exceptionnel sur un passage à niveau en Champagne-Ardennes. Guillaume Pepy, le PDG de la compagnie ferroviaire, promet des remboursement pour les billets de train TGV, Ouigo, Intercités et TER. Ile-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports franciliens, demande des indemnisations également pour les usagers des RER et transiliens.

Ce n'est pas possible que les Franciliens soient toujours les oubliés de la SNCF quand il y a des galères" - Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau et président de la commission Offre de Transport à Ile-de-France Mobilités

Selon Ile-de-France Mobilités, la SNCF doit inclure les voyageurs du quotidien dans le fonds d'indemnisation. "Au nom de quoi quelqu'un qui prenait un TGV aurait été plus impacté que quelqu'un qui devait se rendre à son travail avec le RER ?", s'interroge Grégoire de Lasteyrie, le président de la commission Offre de Transport d'Ile-de-France Mobilités. "C'est inadmissible", poursuit le maire de Palaiseau sur France Bleu Paris.

Le trafic a en effet été fortement perturbé sur les lignes franciliennes, notamment les RER B et D, ainsi que les transiliens H, L, j et R.

Ile-de-France Mobilités demande des indemnisations pour les usagers des RER et transiliens - Capture d'écran