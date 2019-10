Droit de retrait à la SNCF : reprise progressive du trafic ce lundi en Occitanie

Après un week-end très galère, le trafic SNCF s'améliore ce lundi en Occitanie. Quasiment tous les TGV et Ouigo devraient circuler, le trafic des Intercités et des TER reprend progressivement.

Occitanie, France

Trois jours après le droit de retrait exercé par les cheminots à la suite d'une collision entre un TER et un convoi exceptionnel en Champagne-Ardenne, le trafic SNCF s'améliore ce lundi en Occitanie. Le trafic des TGV et Ouigo repasse quasiment à la normale, celui des Intercités et TER reprend progressivement.

Intercités

Tarbes / Bayonne : 1 aller-retour sur 4

Paris / Limoges / Toulouse : 2 allers-retours sur 3

Transversale Sud : 4 allers-retours sur 8

Nuit : aucune circulation

TER

La SNCF ne donne pas de prévisions précises. Elle évoque un retour à un service normal dans la journée avec des suppressions de TER le matin liées "à la remise en place des ressources".

TGV

Toulouse / Paris : service normal

Tarbes / Toulouse : service normal

Toulouse/ Lyon : 2 allers-retours sur 3

Ouigo : service normal

Remboursement et indemnisation des voyageurs

Le président de la SNCF Guillaume Pepy a précisé dimanche soir sur franceinfo que tous les billets de train seraient remboursés à 100%, "même si ce sont des billets non remboursables ou des billets Ouigo". Il a aussi annoncé la création d'un fonds d'indemnisation d'un million d'euros pour les voyageurs qui ont perdu une nuit d'hôtel, ou qui ont dû en payer une, ceux qui ont dû acheter un autre billet de train ou encore un billet d'avion.