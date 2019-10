Droit de retrait à la SNCF : trafic toujours très perturbé dans les deux Charentes ce samedi

Comme vendredi, le trafic des trains est toujours très perturbé dans les gares de Charente et de Charente-Maritime, ce samedi. Certains conducteurs de trains utilisent toujours leurs droit de retrait, quand la SNCF parle de grève.

Comme partout en France, ce premier jour des vacances de la Toussaint est synonyme de pagaille dans les gares en Charente et en Charente-Maritime. Sur les trains à grande vitesse, aucun Ouigo entre Bordeaux et Paris via Angoulême ne circule. En revanche, neuf TGV sur 10 circulent.

Tous les Intercités de Charente-Maritime (Bordeaux-Nantes via Jonzac, Saintes, Rochefort et La Rochelle) et de Charente (Bordeaux-Paris via Angoulême) sont aussi annulés. Concernant les TER, seuls 20% circulent en région Nouvelle-Aquitaine.

Selon les destinations et la fréquentation, la SNCF peut envoyer des bus de substitution, ou encore des véhicules plus petits, notamment via des partenariats avec des compagnies de taxis. Les trains étant prévus, ou annulés, au dernier moment, la SNCF conseille aux passagers, juste avant leur départ de vérifier sur son site ou application si le train est affiché.

Les prévisions de trafic pour dimanche seront connues dans la soirée.

Les conducteurs de train sont en fait appelés à cesser le travail par la CGT cheminots après la collision, mercredi, entre un TER et un camion à un passage à niveau des Ardennes. Ils font valoir leur droit de retrait suite à cet accident, car le conducteur, blessé, a dû gérer seul la situation : il n'y avait pas de contrôleur à bord. Onze personnes ont été légèrement blessés dans l'accident. Les conducteurs dénoncent l'absence de plus en plus fréquente des contrôleurs à bord des trains.

"Ce n'est pas admissible, c'est une grève surprise qui ne respecte pas la loi sur la grève dans les services publics, ce n'est pas un droit de retrait, il n'y a aucun danger grave et imminent sur aucun train à la SNCF", a dénoncé Guillaume Pépy, le patron de la SNCF samedi matin sur BFM TV. "Nous sommes en train d'étudier la voie judiciaire, pour faire juger qu'il s'agit bien d'une grève et non pas d'un droit de retrait", a-t-il précisé.