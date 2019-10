Droit de retrait des cheminots : aucun TER ne circule sur les lignes de Champagne-Ardenne ce samedi

Champagne-Ardenne, France

Pas de changement sur les panneaux d'affichage : aucun TER ne circule sur les lignes de Champagne-Ardenne ce samedi 19 octobre. Le trafic des trains régionaux est également très perturbé dans le reste de la France pour ce premier jour des vacances scolaire. Les cheminots font valoir leur droit de retrait, après la collision entre un TER et un convoi exceptionnel mercredi, à Saint-Pierre-sur-Vence dans les Ardennes.

Pas d'accord trouvé entre la direction et les syndicats

Le conducteur, légèrement blessé, était seul à bord, ce qui explique en partie la colère des syndicats. Ils réclament la présence d'un contrôleur dans les TER, ce qui se fait de plus en plus rare. Reçus par la direction vendredi, la réunion a duré cinq heures et s'est soldée par un échec.

La SNCF appelle à une reprise du service normal. En attendant, elle invite les voyageurs SNCF invite ses clients à consulter les outils habituels d’information et l’assistant SNCF avant de se rendre en gare.