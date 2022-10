Drôme : à Bésayes, la maison de retraite paie l'essence pour ses soignants

L'augmentation du prix de l'essence peut devenir un frein dans les recrutements. Les candidats hésitent à prendre des postes trop loin de chez eux pour ne pas trop perdre en pouvoir d'achat.

"Bésayes est très bien situé" argumente Didier Meyrand, le directeur de l'Ehpad Les Monts du Matin, "la moitié de la population drômoise habite à moins de 30 minutes en voiture de Bésayes. Mais il n'y a pas de transports en commun, il faut être véhiculé. Et comme le prix des carburants augmente, l'idée c'est de prendre en charge les trajets pour les soignants."

Jusqu'à 508 euros cumulés sur un mois

Les soignants seront donc indemnisés 35 centimes d'euros le kilomètre entre chez eux et l'Ehpad. Cela fait plus de 12 euros par jour pour ceux qui viennent de Valence, plus de 8 euros pour les Romanais par exemple. Cumulé sur le mois, certains vont toucher jusqu'à 508 euros, net d'impôt assure la direction. Pour Fabienne Désorme, aide soignante, ce coup de pouce va largement couvrir ses pleins d'essence : "j'habite à Glun en Ardèche. Je vais toucher 18,41 euros par jour de travail. Vue l'inflation galopante, cela permettra d'avoir un pouvoir d'achat plus important, d'être plus à l'aise."

L'Ehpad des Monts du Matin versait jusqu'ici ces frais kilométriques aux intérimaires. Là, Didier Meyrand, le directeur, veut en faire un argument pour attirer des titulaires. Il recherche 3 infirmières et 5 aide-soignants supplémentaires et a de quoi financer la mesure sans augmenter le tarif pour les résidents : "nous avons des dotations au niveau soins très confortables qui nous permettent de prendre en charge ces frais sans aucun problème."