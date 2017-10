Drôme-Ardèche : 230 bornes pour voitures électriques d'ici la fin de l'année

Avez-vous déjà pensé à acheter une voiture électrique ? On le sait peu mais près de 80 bornes de recharge ont déjà été installées dans la Drôme, 80 également en Ardèche dans le cadre du Programme des Investissements d'Avenir. Elles seront encore plus nombreuses d'ici la fin de cette année.

230 bornes en Drôme-Ardèche d'ici fin 2017

Près de 80 bornes de recharge ont déjà été installées dans la Drôme, 80 également en Ardèche. © Radio France - Mélanie Tournadre

L'Etat soutient la mise en place du dispositif d'aide aux collectivités territoriales visant à soutenir le déploiement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides. Le quota d'installation est d'au moins une borne pour 3000 habitants.

Vendredi dernier, cinq nouvelles bornes ont été inaugurées à Viviers, Privas, Chomérac, Rochemaure et Cornas . Six autres bornes seront inaugurées jeudi prochain en Ardèche. D'ici la fin de l'année, il y aura 110 bornes en Ardèche, 120 dans la Drôme.

Des bornes en ville et dans les campagnes

Ces bornes sont installées dans les principales villes de Drôme et d'Ardèche mais également dans de petits villages comme Saint-Eulalie, Coucouron, Aix-en-Diois ou encore Vassieux en Vercors. "Le maillage du territoire est complet" insiste le sénateur Jacques Genest qui est président du syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche.

Capture d'écran SDE 07 - SDE 07

Il faut entre une heure et trois heures et demi pour faire le plein d’électricité sur une borne classique. Sur une borne "rapide", les voitures électriques chargent à 80% en 20 minutes. Une vingtaine de bornes rapides seront installées d'ici la fin 2017 en Drôme-Ardèche. L'objectif est de convaincre habitants et touristes de rouler plus propre et d'acheter des voitures électriques ou hybrides.

Capture d'écran SDED 26 - SDED 26

Quel financement ?

Borne de recharge pour véhicules électriques de Cornas, en Ardèche. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ce plan d'installation de bornes est financé par l'Etat, mais aussi le syndicat départemental d’énergies de Ardèche (SDE 07) et de la Drôme (SDED 26). Chaque borne classique coûte environ 13000 euros, l'ADEME prend 6000 euros à sa charge et le SDE 07 la somme restante. La commune paye le reste, soit 2.500 euros. Une borne "rapide" coûte plus cher entre 40000 et 50000 euro, entièrement financés par le syndicat départemental d'énergies.

En prenant la carte du syndicat départemlental d'énergie, c'est 10 euros l'année pour recharger sa voiture autant de fois qu'on le souhaite en Drôme-Ardèche. Pour les voitures électriques passage, c'est trois euros la recharge complète sur une borne classique, quatre euros sur une borne rapide. Ces tarifs vont être revus en 2018.

Des bornes de recharge privées sont également Installées en Drôme-Ardèche, notmament par la CNR le long du Rhône, par Sodetrel sur des aires d'autoroute comme Montélimar-Est ou encore par des grandes surfaces comme Auchan à Guilherand-Granges.