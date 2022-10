Drôme-Ardèche : interdiction de remplir des jerricans à la pompe

Les préfectures de l'Ardèche et de la Drôme ne donnent plus d'élément sur le manque de carburant. Le dernier en date, c'est la préfecture de la Drôme qui l'a donné dimanche : 31% des stations-service du département étaient en rupture partielle de carburant. Depuis c'est le silence. Impossible de savoir quelle est la situation. Mais la situation se dégrade puisque les préfectures de l'Ardèche et de la Drôme viennent de prendre un arrêté pour limiter l'achat de carburant. Il est interdit à partir de ce mardi 7 heures de remplir des jerricans et jusqu'au vendredi 21 octobre inclus.

La préfecture de la Drôme précise que le dépôt de Portes-les-Valence a été approvisionné et que des norias de camions citernes servent les stations service.

Des professionnels qui commencent à être inquiets

Dans un communiqué publié lundi, le groupe de logistique "Bert and You" basé à Albon dans le nord de la Drôme informe ses clients qu'il faut s'attendre à des difficultés dans les jours qui viennent. Le groupe estime que les deux prochaines semaines seront difficiles et que la pénurie aura des répercussions sur l'activité du groupe et donc sur la livraison des clients.