Les passages piétons en 3D ont le vent en poupe en Drôme-Ardèche. Le mois dernier, Tournon-sur-Rhône en a installé deux, rue Thiers et rue des Monges. La commune de Guilherand-Granges vient de faire peindre, la semaine dernière, deux passages piétons en 3D, rue André Malraux près de l'école de la Savine.

"Ces passages piétons ont prouvé leur efficacité"

La commune de Guilherand-Granges a installé deux passages piétons en 3D. © Radio France - Mélanie Tournadre

"La première fois que je l'ai pris, j'ai freiné parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait une marche" explique Bernadette, conductrice de car scolaire qui passe régulièrement par la rue André Malraux à Guilherand-Granges.

De nombreux parents d'élèves de l'école de la Savine apprécient l'arrivée de ces passages piétons en 3D. "_Ça freine les automobilistes_, c'est mieux pour la sécurité des enfants qui passent souvent par ces passages piétons" explique une maman d'élève. Pour d'autres habitants, ces passages piétons en 3D sont inefficaces : "je n'ai même pas vu l'effet 3D, je n'ai pas freiné et puis les gens vont s'habituer et ne plus ralentir" explique un automobiliste.

"Les études prouvent que même si on passe régulièrement sur ce type de passage piéton en 3D, les réflexes font qu'on lève le pied et qu'on ralentit"assure Sylvie Gaucher, la maire de Guilherand-Granges.

Reportage sur ces passages piétons en 3D à Guilherand-Granges en Ardèche. Copier

Plusieurs communes de Drôme-Ardèche envisagent d'en installer

Passage piéton en 3D rue André Malraux à Guilherand-Granges. © Radio France - Mélanie Tournadre

L'entreprise Hélios, spécialiste du marquage routier au sol, qui a peint (quatre couleurs différentes pour donner l'effet 3D) ces passages piétons en 3D à Guilherand-Granges croulent sous les demandes. "Le téléphone sonne beaucoup, de très nombreuses communes sont intéressées comme Privas, Rompon ou encore Montélimar et il y a en a beaucoup plus qui nous appellent" explique Samuel Cros, chef de centre du groupe Hélios à Privas. "Je suis persuadé que bientôt il y aura un passage piéton en 3D dans chaque commune".

Samuel Cros, chef de centre à Privas de l'entreprise Hélios. Copier

L'entreprise et les communes ne souhaitent pas communiquer sur le prix d'un de ces passages piétons en 3D. "C'est beaucoup moins cher qu'un dos d'âne, mais plus cher qu'un marquage simple d'un passage piéton classique" explique la mairie de Guilherand-Granges.