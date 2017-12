Drôme-Ardèche : que devient la prune de stationnement au 1er janvier ?

Terminée l'amende de 17 euros si vous ne payez pas votre stationnement. Elle disparaît au 1er janvier mais un forfait post stationnement vient la remplacer, fixé par chaque commune. Combien devront payer les contrevenants dans les différentes communes de Drôme-Ardèche ?

L'amende de stationnement à 17 euros va disparaître au 1er janvier 2018. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, elle sera remplacée un forfait post stationnement, fixé par chaque commune.

Une tendance à la hausse

A Montélimar, le montant de ce forfait post stationnement (FPS) doit être voté ce lundi soir en conseil municipal. La mairie montilienne propose un forfait à 30 euros "dû par tout automobiliste qui ne s'acquitte pas spontanément de son stationnement". Montélimar n'est pas la seule commune de Drôme-Ardèche à faire ce choix.

La commune de Valence a également choisi de fixer ce FPS à 30 euros, ainsi que la commune de Romans. Dans ces deux villes drômoises, en revanche, il existera des réductions pour les automobilistes qui payeront dans les quatre jours. Le forfait tombera alors à 20 euros à Valence et à 17 euros à Romans.

La plupart des communes de Drôme-Ardèche concernées par ce forfait prévoient une hausse. A Aubenas, la mairie compte fixer le forfait à 25 euros. A Crest et Privas, ce forfait sera de 20 euros. Cependant, les automobilistes qui auront pris un ticket et qui seront restés stationnés plus longtemps que prévu, verront la somme déjà versée déduite du forfait.

Annonay à contre-courant

Annonay fait figure d'exception. C'est le retour en force de la gratuité dans la commune ardéchoise. Annonay a décidé de supprimer les horodateurs. Terminées ces places payantes et donc aucune amende à prévoir. Aujourd'hui, la ville compte 560 places payantes. Au 1er janvier, il n'en restera que 220, dans des parkings fermés.

Plusieurs communes ne sont pas concernées

Les communes drômoises et ardéchoises qui n'ont pas d'horodateur ne sont pas concernées par ce forfait post stationnement. De nombreuses villes de Drôme et d'Ardèche n'ont pas de place payante, en dehors des parkings payants. C'est le cas de Bourg-lès-Valence, Pierrelatte, Bourg-de-Péage, Portes-lès-Valence, Guilherand-Granges ou encore Tain-l'Hermitage. Ces communes n'ont que des zones bleues, à disque, avec des durées limitées.