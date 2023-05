Drôme : cinq mois de travaux dans les tunnels de Rousset et de Boulc

Ce mardi 9 mai, va commencer le chantier de rénovation et de modernisation du tunnel de Rousset qui relie le Diois au Vercors. Le lundi 15 mai, ce sera au tour des travaux du tunnel de Boulc entre la commune et Châtillon-en-Diois qui seront lancés. Coût total de ces chantiers : 5,8 millions d'euros. Ils s'achèveront en octobre. Des perturbations de circulation sont à prévoir.

Fermetures et circulation en alternance

La circulation sera alternée sur certaines périodes d'ici octobre. Le Département annonce d'ores et déjà la fermeture totale du tunnel de Rousset de 22 heures à 5 heures du matin du 19 mai au 4 août, puis du 8 au 29 septembre. La nuit, une déviation sera mise en place par la vallée de la Drôme, Chabeuil et Saint-Jean-en-Royans.

Une déviation sera mise en place la nuit pendant les périodes de fermeture du tunnel de Rousset - Département de la Drôme

Le tunnel de Boulc sera fermé également sur les mêmes horaires à partir du 26 mai jusqu'au 7 juillet et du 28 juillet au 16 septembre. La nuit, l'itinéraire de déviation passera par Châtillon-en-Diois, Luc-en-Diois et le col de Miscon. "On a bien conscience que les travaux sont longs et de la gêne occasionnée" admet Jean-Michel Avias, vice-président du Département de la Drôme en charge des infrastructures, "mais c'est une vraie mise aux normes imposée qu'il faut respecter pour la sécurité des usagers".

Les fermetures nocturnes des tunnels auront lieu de 22 heures à 5 heures du matin sur certaines périodes - Département de la Drôme

Un éclairage 'vert' soutenu par l'Etat

Dans les deux tunnels, l'éclairage dans son ensemble va être changé. Les ampoules seront toutes des LED, moins énergivores. Des capteurs seront installés pour réduire l'intensité lumineuse lorsqu'il n'y aura pas de passage de voitures. Aussi, la couleur de l'enrobé de la route sera éclairci pour réduire le besoin d'éclairage sans entraîner l'assombrissement des voies. Le Département a pu bénéficier de près de 660.000 euros du Fonds vert de l'Etat pour ces travaux.

Une sécurisation aux normes

Les travaux vont aussi consister à la réalisation de niches de sécurité supplémentaires - des abris à l'intérieur - dans les tunnels en cas d'accident et à la création de réserves d'eau aux extrémités des trouées en cas d'incendie. Des panneaux lumineux indiquant la présence de cyclistes vont être installés.

"Le département de la Drôme entretient et gère soixante tunnels, dont quatre sont soumis à une règlementation supérieure à 300 m de long" informe Jean-Michel Avias. Les tunnels de Boulc (840 m) et de Rousset (769 m) sont concernés, "ça requiert une attention et des investissements importants". Le montant des travaux s'élève à 3,2 millions d'euros pour le Col de Rousset, et à 2,6 millions pour Boulc.