Drôme : déjà une trentaine de kilomètres de bouchons sur l'autoroute A7 à 9h00

Ce jeudi 26 mai, à 9h00, on compte déjà 38 kilomètres de bouchons sur l'autoroute A7 entre Pont-de-l'Isère et Saulce-sur-Rhône dans la Drôme. La circulation est congestionnée depuis 7h30 avec des ralentissements un peu plus au Nord. La journée est classée rouge dans le sens des départs par Bison Futé.

Les ralentissements dans la vallée du Rhône sont prévus jusqu'à 15h00 avec un pic attendu à la mi-journée. Il faudra compter jusqu'à 3h30 pour relier Lyon à Orange contre 1h30 en temps normal.

La veille, les automobilistes étaient déjà très nombreux. Il y avait encore 70 kilomètres de circulation en accordéon à 23h30 entre Pont-de-l'Isère et Donzère et des ralentissements jusqu'à 1h00 du matin. Le pire reste encore à venir. Dimanche est classé noir par Bison Futé avec des ralentissements attendus toute la journée jusqu'à minuit.