Drôme : des perturbations à prévoir sur l'A7, Vinci autoroute réalise de gros travaux à partir de mi-septembre

L'été terminé, si vous pensiez en avoir fini avec les perturbations sur l'A7, c'est raté ! A la fin du mois, le 27 septembre, Vinci autoroute entame de gros travaux de rénovation de la chaussée. Au total, 80 km vont être remis à neuf entre Portes-lès-Valence et Loriol-sur-Drôme, 10 km après 10 km. Les travaux débuteront dans le sens de la descente, de Lyon vers Marseille, puis ce sera au tour de l'autre sens, la montée, de Marseille vers Lyon.

Carte du tronçon concerné - Vinci autoroute

Le chantier, qui coûte 11 millions d'euros à Vinci, doit durer 3 mois et finir mi décembre. Il sera interrompu les weekends et lors des vacances de la Toussaint pour éviter de trop gros embouteillages lors de ces périodes où le trafic est plus dense.

Une réduction de la chaussée de 6 à 4 voies

Tout cela risque de paraître long aux 75 000 automobilistes qui passent par ce tronçon en moyenne chaque jour, pendant l'année scolaire, selon Vinci autoroute. Sur les zones en chantier, la chaussée sera réduite. Fabrice Russo est le directeur régional adjoint de Vinci en Auvergne-Rhône-Alpes : "Admettons qu'on soit en train de faire les travaux dans le sens Lyon-Marseille, si vous venez de Marseille, vous allez être légèrement dévié pour pouvoir passer la zone de chantier. On va mettre tout le monde sur un seul côté de l'autoroute, avec deux voies de circulation dans un sens et deux voies de circulation dans l'autre sens. _On passe de 6 voies à 4 voies et dans le chantier vous circulez à 70 km/h_." Il faudra compter au grand maximum dix minutes de trajet en plus selon Vinci.

Schéma de la circulation en zone chantier - Vinci Autoroute

Et ce n'est qu'une première étape, d'autres travaux de rénovation, plus gros, sont encore à venir, dans la Drôme : "On a une dernière section à réaliser qui se fera au printemps entre Valence-Sud et Loriol, et qui comprendra aussi l'échangeur de Valence-Sud. Ça va durer plusieurs semaines, il faudra impérativement que tout soit terminé avant l'été parce que le trafic trop important ne permettra pas de chantier."

Selon Vinci, l'échangeur ne sera pas complètement fermé à la circulation mais il sera très limité. Pour éviter les bouchons, les travaux se feront surtout de nuit.