Drôme : face aux contrôles routiers, les habitudes sont prises

Depuis le 12 janvier, les Drômois rentrent chez eux à 18h, ou plus tard s'ils ont leur attestation. Sur le terrain, policiers et gendarmes veillent et sanctionnent. Après plusieurs semaines, les habitudes sont prises.

Des contrôles renforcés pour le couvre-feu renforcé. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce jeudi soir. Au total, 1,9 million de contrôles ont été effectués depuis le 15 décembre selon les chiffres du ministère. Dans la Drôme, c'est désormais une habitude pour les policiers et gendarmes, comme pour les usagers.

Un rituel sur les axes d'affluence

Trois embouteillages se forment autour du rond-point de la Baume d'Hostun. Un point de contrôle habituel pour les gendarmes du Nord-Drôme. Guillaume travaille dans une entreprise juste à côté, il a toujours son attestation à portée de main car il voit souvent les gendarmes : "trois fois en trois semaines !"

Au début du couvre-feu, les forces de l'ordre faisaient dans la pédagogie. Elles laissaient passer plus facilement les retardataires, s'ils avaient une bonne excuse. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. "Nous sommes dans une période de répression, donc on verbalise pour que la prochaine fois ils n'aient pas à nous retrouver sur la route et avoir la malchance d'être verbalisés à nouveau", explique Aude Ponroy, chef d'escadron et commandant de la compagnie de Romans-sur-Isère.

"L'effet Waze" pas forcément négatif

À force de croiser les gendarmes, les usager ont fini par comprendre qu'il valait mieux se préparer. En ayant son attestation sur son téléphone, ou bien en utilisant des applications GPS pour signaler les points de contrôle. C'est le cas sur l'application Waze, mais ça n'inquiète pas trop la chef d'escadron Aude Ponroy : "Ça montre que nous sommes présents sur le terrain, les gens savent que l'on fait un certain nombre de contrôles. Et puis ça peut être à visée stratégique, ils ont pu identifier qu'un endroit pouvait être plus dangereux qu'un autre."