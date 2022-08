L'autoroute A7 est coupée depuis environ 15h15 dans le sens Sud-Nord ce mardi entre Tain-l'Hermitage et Chanas suite à un accident et à une voiture en feu.

Drôme : l'autoroute A7 coupée une heure et demi entre Tain et Chanas direction Lyon

A cause d'un accident et d'un véhicule en feu, l'autoroute A7 est restée coupée mardi après-midi depuis environ une heure et demi en direction de Lyon entre Tain-l'Hermitage et Chanas. Une première voie a rouverte autour de 16 heures 45.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On décomptait à 16 heures un bouchon de 8 kilomètres sur l'A7 avant la sortie Tain-l'Hermitage.