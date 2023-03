Drôme : le transporteur XPO déménage dans des bureaux écolos

Symboliquement, ce n'est pas la première pierre qui a été posée ce jeudi sur ce chantier de la zone Axe 7 à Saint-Rambert-d'Albon, mais le premier arbre qui a été planté. Il y en aura 65 sur tout le parking, un toutes les 4 places. Et le bâtiment de près de 3.000 m² de bureaux en cours de construction se veut ultra respectueux de l'environnement comme l'explique Mathieu Devillers, directeur régional du développement du constructeur Novelige : "nous avons choisi chaque matériaux en fonction de son empreinte carbone. Donc on a utilisé le bois, qui est biosourcé. Pour l'isolation, c'est de la fibre de chanvre, de lin, de coton. Le gaz de la climatisation est 6 fois moins émissif que les gaz de climatisation habituels. Et également d'autres éléments issus des filières de recyclage, comme la moquette en filets de pêche recyclés."

Le parking sera aussi recouvert d'ombrières photovoltaïques. Ces bureaux produiront donc plus d'énergie qu'ils n'en consommeront : "à notre connaissance, c'est le premier bâtiment de bureaux commercialisables en France à obtenir le label E4 C2, c'est à dire un bâtiment à énergie positive avec une empreinte carbone aussi faible" ajoute Mathieu Devillers.

Combien coûte la construction d'un tel bâtiment ? "Je ne peux pas vous dire, c'est confidentiel" répond Mathieu Devillers qui explique rester compétitif. Les charges courantes d'un tel bâtiment sont moindres que pour une construction traditionnelle. Les investisseurs s'y retrouvent donc, et ils sont prêts à payer plus cher pour avoir aussi cette image bas carbone.

Plantation du premier arbre sur le chantier des futurs bureaux d'XPO à Saint-Rambert-d'Albon (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Bientôt 300 salariés XPO dans ces bureaux

Les presque 300 salariés du transporteur XPO, qui travaillent aujourd'hui dans les locaux vieillissants de Beausemblant, à quelques kilomètres, déménageront dans ces bureaux tout neufs en septembre. XPO en sera locataire, comme dans la plupart de ses emprises explique Bruno Kloeckner, directeur général XPO France : "notre objectif aujourd'hui, c'est d'accélérer la décarbonation, de réduire notre empreinte carbone. Cet établissement correspond totalement à notre logique."

Pour réduire son empreinte sur l'environnement, le transporteur veut aussi sortir du diesel et tente les camions électriques : "avec notre fournisseur qui est Trucks Solutions à Saint-Rambert-d'Albon et l'aide de Renault Trucks, nous avons fait l'acquisition d'un nouveau véhicule complètement électrique. Nous l'avons testé pendant un an. C'est vraiment parfait pour la livraison en hyper urbain, la logistique urbaine, et donc on a passé commande pour 100 véhicules. Les premiers arrivent dans nos agences en France" souligne Bruno Kloeckner.

XPO se porte bien. Le creux du Covid a été vite rattrapé, et le chiffre d'affaires a augmenté de 10% l'an dernier. XPO emploie aujourd'hui 4.000 conducteurs et conductrices en France et plus de 3.000 camions.