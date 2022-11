Drôme : les riverains de la LACRA menacent d'une action en justice

Devant le bruit infernal des voitures et camions déboulant sur la LACRA (Liaison Assurant la Continuité du Réseau Autoroutier), entre Valence et Romans-sur-Isère, les riverains et habitants d'Alixan se sont organisés il y a cinq ans en une association nommée ALORS (Alixan Lacra Ouest Retour Silence). Devant l'inaction des pouvoirs publics malgré leurs demandes répétées d'installer un mur anti-bruit aux normes, l'association a contacté une avocate et envisage une action devant le tribunal administratif pour contraindre l'Etat à prendre des mesures.

On m'avait promis un mur quand j'ai emménagé il y a trois ans

Anissa habite le quartier avec son mari et ses trois enfants, elle se plaint d'un bruit constant, malgré du double vitrage, "c'est toute la journée et toute la nuit, l'été on ne peut pas ouvrir les fenêtres". Ses jeunes enfants eux aussi se plaignent du bruit, "c'est fou comme on entend fort, même de ce côté de la maison", s'attriste, étonné, le président d'ALORS, Patrick Ménécrieux.

Un mur anti bruit et limiter la vitesse

Le mur anti-bruit actuel ne mesure que deux mètres quarante de haut, loin des trois mètres soixante nécessaires selon ALORS. De plus, il ne couvre pas toute la longueur de la route car, à l'époque de son installation, des commerces avaient voulu rester visibles. Aujourd'hui, devant les foyers se situant en bord de Lacra, la moyenne du bruit est à 69 décibels le jour, 65 la nuit. La santé se détériore (manque de sommeil, stress, troubles cardio-vasculaires) si le niveau quotidien sonore dépasse 40 décibels la nuit et 55 la journée. Mais malgré les demandes répétées au niveau des différentes institutions du pays, de la région et locales, l'association n'a rien obtenu. Elle a donc pris contact avec une avocate et envisage une action en justice, début 2023, avec deux demandes : un mur anti-bruit intégral à 3 mètres 60 de hauteur, et une limitation de vitesse à 90 km/h.