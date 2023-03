Drôme : plusieurs élus dénoncent la suppression des deux TGV du soir depuis Paris

Après l'annonce de la suppression du premier TGV qui relie la Drôme à Paris le matin , des élus drômois s'inquiètent désormais de la suppression des deux TGV qui permettent de rentrer de Paris en soirée. Marie-Pierre Mouton, présidente du conseil départemental de la Drôme, Nicolas Daragon, maire de Valence, Julien Cornillet, maire de Montélimar, Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans, Gilbert Bouchet, sénateur, Emmanuelle Anthoine et Lisette Pollet, députées de la Drôme viennent de cosigner un courrier envoyé au PDG de la SNCF et à Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports.

ⓘ Publicité

Les deux TGV seraient supprimés à partir du 27 mars, pour une durée de plusieurs mois, sans plus de précision à ce stade, afin de réaliser des travaux sur le réseau plus au Sud, dans le secteur de Nîmes. Sans nier la nécessité de ces travaux, les élus drômois demandent à ce qu'au moins une des deux liaisons soit maintenue. "Nous, élus du territoire drômois, tenons à vous faire part de notre indignation et de notre exaspération face à un tel comportement de l’opérateur ferroviaire historique : cette annonce témoigne en effet d’un manque de considération manifeste envers tout un territoire" écrivent-ils.

Copie du courrier envoyé par des élus drômois au PDG de la SNCF et au ministre chargé des transports - Copie du courrier