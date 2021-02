Drôme : ralentissements sur l'A7 après un accident à hauteur de Livron-sur-Drôme

Il faut être patient sur l'A7 ce dimanche après-midi, un accident provoque de gros ralentissements. A 17h, Bison futé comptabilise trente kilomètres de bouchons dans le sens sud-nord entre Montboucher-sur-Jabron et Livron-sur-Drôme. L'accident s'est produit vers 14h30, impliquant trois véhicules et six personnes. Cinq d'entre elles sont indemnes, la dernière a été très légèrement blessée.

Les pompiers sont intervenus une heure plus tôt sur l'A7 pour un autre accident, toujours à Livron. Une conductrice de 46 ans a percuté la glissière du terre-plein central. Elle transportait deux enfants de 7et 6 ans. Personne n'a été blessé.