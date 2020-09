Drôme : trois mois de travaux en profondeur sur l'A7

Un nouveau gros chantier démarre sur l'autoroute A7 dans la Drôme. Les travaux de rénovation en profondeur des chaussées entre Tain-l'Hermitage (n°13) et Valence-Nord (n°14) vont débuter le 27 septembre prochain. Ils vont mobiliser 100 personnes jusqu'à la mi-décembre.

Préparez-vous à freiner sur l'autoroute A7, entre Tain-l'Hermitage (n°13) et Valence-Nord (n°14) dans la Drôme. Des travaux sont en préparation. Le gros du chantier va démarrer le 27 septembre prochain.

Trois mois de travaux, 100 personnes mobilisées

La localisation du chantier. - Vinci Autoroutes

Ces travaux démarrent au nord de l'échangeur de Tain-l'Hermitage et se terminent juste avant celui de Valence-Nord. Ils visent à rénover la chaussée en profondeur sur 26 kilomètres, 13 kilomètres dans chaque sens de circulation. Près de 100 personnes vont travailler sur cet énorme chantier.

150.000 tonnes d'enrobés

"Les travaux ne vont pas consister juste à reprendre quelques centimètres de surface de la chaussée mais la structure intégrale des voies de circulation, _on va jusqu'à 20 centimètres de profondeur_" explique Emmanuel Girondeau, responsable de la cellule chaussée chez Vinci Autoroutes.

Une rénovation de la chaussée en profondeur. - Vinci Autoroutes

Pendant ce chantier, la zone de travaux sera à chaque fois de six kilomètres et il faudra rouler dans cette zone à 70 km/h et à 50 km/h au niveau des basculements d'un côté à l'autre de l'autoroute. Les automobilistes ne pourront alors rouler que sur deux voies, dans les deux sens.

Exemple d'organisation du trafic pendant une phase de chantier, sur la zone de travaux de six kilomètres. - Vinci Autouroutes - Vinci Autoroutes

Un chantier à 11,5 millions d'euros

"Ces travaux permettront de garantir deux ou trois décennies de durabilité de la chaussé et ce sera un confort de conduite amélioré pour les automobilistes" explique Fabrice Russo, chef du district de la Drôme chez Vinci Autoroutes.

Planning des travaux sur l'A7 entre Tain-l'Hermitage et Valence-Nord, dans la Drôme. - Vinci Autoroutes

Ce chantier qui va durer jusqu'à la mi-décembre va coûter 11,5 millions d'euros à Vinci Autoroutes.

Il fait partie d'un programme global démarré en 2017 à Montélimar et qui se terminera en 2022. Il permettra au total la régénération de 160 kilomètres de chaussées sur l'A7, 80 dans chaque sens de circulation.