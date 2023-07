DSP Aérienne Corse-Continent : Quelles sont les prochaines échéances pour les 3 candidats en lice ?

Il y a bien 3 dossiers pour la DSP 2024-2027 : celui d'Air Corsica pour le bord à bord ; celui d'Air Corsica et Air France pour les lignes depuis et vers Paris-Orly et celui de la compagnie low-cost Volotea pour 4 lots qui ne sont toujours pas détaillés.

La Commission de délégation de service public s'est réunie ce mardi 18 juillet de 8h à 18h pour ouvrir les plis précieusement conservés depuis la fermeture de l'appel d'offre pour l'aérien jeudi dernier.

Les kilos de documents des 3 compagnies doivent maintenant transiter vers des cabinets d'expertises, pour analyser plus en profondeur les offres. Les éléments techniques, économiques ou encore juridiques doivent êtres finement étudiés avant une nouvelle commission de délégation de service public dans les prochaines semaines.

"Nous rentrons en phase d'analyse et à l'issue de cette analyse, une prochaine réunion est prévue fin août-début septembre pour vérifier si ces lots tiennent la route et sont recevables et puis ensuite une décision pour pouvoir continuer ou pas la procédure" nous a expliqué Alex Vinciguerra, conseiller exécutif de Corse et président de la Commission de délégation de service public.

"Une solution qui se dessine -si tout va bien- d'ici la fin de l'année"

Puis, viendra l'heure du ou des choix puisque plusieurs compagnies peuvent être réparties sur les différentes lignes. Choix, et donc peut-être négociations avec les 3 transporteurs dont le tout fraîchement entré en jeu Volotea, pour qui le détail des lignes proposées n'est toujours pas communiqué. Il est seulement précisé que l'espagnol candidate sur 4 lots.

"À l'issue de la prochaine réunion et d'une négociation possible avec les différents candidats, une proposition sera faite de la Commission de délégation de service public au Conseil exécutif puis du Conseil exécutif à l'Assemblée de Corse. On devrait donc avoir une solution qui se dessine -si tout va bien- d'ici la fin de l'année. Je suis confiant" conclut Alex Vinciguerra.

Cette dernière échéance est espérée fin novembre, par un vote en session de l'Assemblée de Corse.