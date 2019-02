DSP Corse / continent : rien ne va plus pour la Méridionale ?

Corse - France

Avis de tempête pour la Méridionale. La compagnie maritime qui navigue entre la Corse et Marseille depuis une quarantaine d’années pourrait disparaître du décor. Si elle a bien été retenue pour l’examen des dossiers de candidature dans le cadre de la future délégation de service public transitoire, il semble que sa copie ne soit pas à la hauteur des enjeux. Ce constat est établi par les personnels de la Méridionale qui manifestent depuis le début de la semaine de vives inquiétudes, retardant systématiquement, pour une expression plus forte de leurs craintes, l’appareillage des navires.

Une direction montrée du doigt

Les échos qui arrivent de la terre ferme ne sont, semble-t-il, pas très bons. Dans les rangs du STC, on affirme que dès mardi soir, à l’issue d’une nouvelle réunion de travail de la commission d’appel d’offres de la collectivité de Corse, on laissait entendre que la candidature de la Méridionale sur les ports d’Ajaccio et Propriano serait écartée. Cette première lame endommagerait l’entité Méridionale. Mais il lui faut essuyer de nouvelles vagues, puissantes, dont celle relative à la note émise par le président de l’exécutif. Gilles Simeoni aurait indiqué par courrier, aux dirigeants des deux compagnies (Méridionale et Corsica Linea) que la Méridionale n’était pas non plus en bonne posture pour desservir Bastia.

Les marins STC ne désignent qu’un fautif : leur direction, accusée « d’avoir bâti le dossier avec une certaine forme d’amateurisme ou avec la _volonté de se désengager progressivement de la desserte de la Corse_. On ne peut pas prévoir qu’un armateur présent sur la desserte de la Corse depuis plus de 40 ans, et ayant donc répondu à un certain nombre d’appel d’offres puisse répondre de manière aussi légère sur cet appel d’offres » indique Cyril Venouil, le délégué STC des marins de la Méridionale.

"Une décision politique courageuse pour sauver des emplois"

En attendant de débattre lundi matin à l’occasion d’un CE extraordinaire avec les dirigeants de la Méridionale, les personnels remettent leur sort entre les mains de Gilles Simeoni. L’organisation syndicale dit « s’en remettre à une décision politique et courageuse du président du conseil exécutif qui, lui seul, peut faire encore évoluer les choses en les faisant aller dans le sens de la préservation des salariés des deux compagnies. On ne peut pas accepter de voir des emplois menacés par une erreur stratégique de la compagnie sur cet appel d’offres » conclut Cyril Venouil.

La décision concernant ce dossier de délégation de service public dans le maritime ne devrait pas être connue avant la fin du mois de mars.