DSP : il manque 38 millions d’euros pour assurer la continuité territoriale

Plus 5 euros hors taxe par billet pour un bord à bord, et plus 10 euros pour Paris, l’augmentation du tarif résident due à l'inflation et très "limitée" selon l'exécutif qui explique que dans le reste de l'Europe les billets d'avion ont augmenté en moyenne de 19 à 25 %.

Mais l'inflation va surtout avoir des conséquences sur l'ensemble de la DSP, que ce soit dans le maritime comme dans l'aérien, car à ce jour l'enveloppe de continuité territoriale ne suffira pas à couvrir les frais.

Une enveloppe figée depuis 2009

L'enveloppe de continuité territoriale est aujourd'hui fixée à 187 millions d'euros par an, répartis presque à égalité entre le maritime et l'aérien. Depuis 2009, cette somme n'a plus été indexée sur l'augmentation du coût de la vie explique Gilles Simeoni, le président de l’exécutif : « Elle n'est pas suffisante puisque nous sommes passés dans le maritime d'environ 90 millions d'euros par an à 106 millions d'euros et qu'actuellement, nous sommes d'ores et déjà à 90 millions d'euros environ par an, donc au total ça fait déjà 196 millions.

Je rappelle que sur les 187 millions actuels, d'habitude nous dégageons un reliquat de 15 à 20 millions d'euros que nous affectons pour financer les infrastructures ou le comité de Massif donc à l'évidence, l'enveloppe actuelle est insuffisante parce que tous les coûts ont explosé, notamment le coût du carburant. »

La situation ne sera donc plus tenable pour la prochaine DSP, rien que pour le maritime le carburant qui représente aujourd'hui 40 millions d'euros devrait augmenter de 20 millions par an. Parallèlement la fiscalité écologique augmentera de son côté de 10 à 12 millions chaque année.

La collectivité de corse va donc devoir demander à l'Etat une augmentation de l'enveloppe de continuité territoriale, en l'indexant sur le cout de la vie, à savoir 38 millions d'euros supplémentaires, sans quoi elle ne pourra pas financer ses transports selon le patron de la CDC, « nous disons à l'État, on ne peut pas maintenir la même qualité de service public avec des coûts qui explosent et une enveloppe qui n'a pas bougé depuis 2009, nous nous sommes fixés de financer le maritime, l'aérien, avec une enveloppe réactualisée indexée sur le coût de la vie.

Si on augmente l'enveloppe de continuité en l'indexant sur le coût de la vie depuis 2009, on a une majoration de 38 millions d'euros et avec cette enveloppe réévaluée nous financerons sans problème le service public maritime et le service public aérien. »

Sans compter qu'un autre caillou s'est glissé dans la chaussure de l'exécutif, puisque Air France, qui ne dispose pas d'assurance contre la flambée des prix du carburant lui réclame 30 millions d'euros pour compenser ses pertes au titre des deux dernières années.