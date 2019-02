DSP maritime Corse / continent : L'inquiétude des personnels de la Méridionale

Nouveau retard à l'appareillage pour le Piana à Bastia. le navire amiral de la Méridionale est resté plus longtemps que prévu à quai suite à une action des marins et personnels sédentaires du STC. tous sont inquiets pour leur avenir et celui de la compagnie maritime.

Corse, France

Un départ pour Marseille différé d'une bonne heure! Les personnels marins STC et les sédentaires sont inquiets. Les derniers échos relatifs à la délégation de service public transitoire qui prendra effet en octobre prochain ne sont visiblement pas bons. Pour rappel, la Méridionale et Corsica Linea, jusque là partenaires historique, ne repartiront pas ensemble à l'occasion du prochain exercice. Cette fois-ci c'est chacun pour soi. En début de semaine, la commission de délégation de service public de la collectivité de Corse a confirmé que les dossiers des deux compagnies étaient confirmés pour examen. Mais selon nos confrères du marin.fr, la commission d'appel d'offres de l'office des transports de la Corse entamerait des négociations avec les dirigeants de Corsica Linea pour cinq lignes entre la Corse et Marseille. La Méridionale de sont côté ne défendrait son dossier que sur les ports de Bastia, l'Ile-Rousse et Porto-Vecchio. De nouvelles actions pourraient être menés ces prochains jours par les marins de la Méridionale qui ont obtenu par ailleurs, la tenue, lundi 18 février, d'un comité d'entreprise extraordinaire portant sur la situation actuelle de la compagnie maritime et sur l'appel d'offres.