CARTE - Retour à 90 km/h ou limitation à 70 km/h : du changement sur les routes du Loiret ce lundi

La tangentielle (la rocade d'Orléans) passe à 70km/heure (au lieu de 90) sur toute sa partie urbaine à partir de ce lundi 2 novembre, les panneaux ont été changés. Et 363 kilomètres de routes du Loiret repassent à 90 km/heure au lieu de 80. Retrouvez la carte des axes concernés dans cette article.

Au cours des vacances d'automne, les agents du service des routes du département du Loiret ont changé 700 panneaux au bord des axes structurants, pour que les changements de vitesse autorisée soient opérationnels dès ce lundi 2 novembre. Le reconfinement et la baisse sans doute sensible de la circulation, n'y changent rien.

Attention, la tangentielle est désormais limitée 70 km/heure !

Principal changement : la tangentielle, la rocade au nord de la métropole d'Orléans, passe à 70km/heure sur toute sa partie urbaine, entre la sortie Orléans-Centre, au niveau de l'avenue des Droits de l'Homme, et Saint Jean de la Ruelle. Il s'agit d'uniformiser les vitesses autorisées, et de fluidifier le trafic, pour réduire les nuisances sonores, améliorer la sécurité, et baisser, aussi, les émissions de particules.

Mais ce changement concerne aussi la partie qui se trouve en amont, depuis le rond-point Dior à Saint Jean de Braye, un point noir de la circulation dans la métropole orléanaise, régulièrement bouché aux heures de pointe le matin. A cet endroit, la vitesse est réduite à 90 km/heure.

La carte des routes qui repassent à 90 km/heure

Le retour à 90 km/heure concerne lui 363 kilomètres de routes du Loiret, ce sont les axes structurants qui retrouvent cette vitesse au lieu des 80 km/heure en vigueur depuis deux ans. Cela représente 10% des routes du Loiret.