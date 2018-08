Le week-end s'annonce encore très difficile sur les routes avec un samedi classé noir dans le sens des départs. La circulation sera extrêmement difficile sur tout l'arc méditerranéen. Le plus sage : faire régulièrement des pauses sur les aires d'autoroute.

Noir dans le sens des départs ce samedi, orange dans celui des retours. Orange, dimanche pour les départs.

Le week-end des 4 et 5 août sera encore particulièrement difficile, notamment sur tout l'arc méditerranéen. Les axes seront surchargés dans la basse vallée du Rhône, en Provence Alpes Côte d'Azur, en Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées.

43 000 voitures par jour entre Nîmes Ouest et Gallargues, 74 000 les week-ends les plus chargés.

Faire des pauses toutes les deux heures

Les températures étant encore très élevées ce week-end, il est recommandé de s'arrêter toutes les deux heures pour faire une pause.

Sur certaines aires d'autoroute, le groupe Vinci propose des animations spécifiques pour que les automobilistes prennent le temps de se reposer. C'est le cas sur l'aire d'Ambrussum Nord, entre Nîmes et Montpellier.

"Il y a des jeux pour les enfants avec un circuit pour découvrir le code de la route, un coin sieste, un coin livres et surtout un brumisateur".

La même famille à la tête du restaurant de l'aire depuis 25 ans

Une aire de pique nique est également à la disposition des automobilistes. Ils peuvent aussi manger dans un self ou un vrai restaurant. Chez Bouquet. C'est l'un des rares propriétaires privés qui subsiste sur une aire d'autoroute.

A la tête de l'entreprise aujourd'hui, Stéphane Talavart, 27 ans. Il a pris la succession de son père et de son grand-père. Cette aire d'Ambrussum, il la connait comme sa poche. Il y a passé toute sa vie.

Une trentaine de personnes travaillent à l'année dans le restaurant, le self service et la boulangerie patisserie. Une dizaine en plus pendant la période estivale.

Même si certains automobilistes prennent le volant le vendredi ou le lundi pour éviter les bouchons, les pics de fréquentation ne changent pas. Ce sont toujours les week ends qui sont les plus chargés.

