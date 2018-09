Depuis ce lundi 3 septembre, le haut de la rue Henri IV est réservé au busway et aux vélos.

Nantes, France

Pour rejoindre la place Foch, les automobilistes doivent désormais emprunter le cours Kennedy et la rue Stanislas-Baudry, ou la rue Clemenceau. Sur la rue Gambetta, la circulation reste en sens unique, de la Cathédrale vers le Jardin des Plantes. Ces changements ont pour objectif d'améliorer la fréquence et le temps de parcours des busway. Ce nouvel aménagement apportera, d'après Nantes Métropole, un apaisement de la circulation pour les cyclistes sur ce secteur. Bonne nouvelle également pour les piétons : un élargissement du trottoir le long des façades est prévu à l’été 2019.

Des travaux également dans le quartier Saint Félix à Nantes. Depuis le début de semaine, le Boulevard Van Iseghem est fermé dans les deux sens. Les travaux de rénovation d’une conduite d’eau potable auront lieu jusqu’au 21 Décembre. Une déviation est mise en place par le Boulevard de l’Amiral Courbet, le Boulevard Orieux, et le Boulevard Michelet.

France Bleu Loire Océan - On fait la route ensemble - L'info trafic toutes les 15 minutes matin et soir, toutes les 30 minutes en journée - Plus d'infos ici