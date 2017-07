Du nouveau dans les abonnements TER à la rentrée en Alsace

De nouveaux tarifs pour les TER seront appliqués à partir du 1er septembre à l'échelle du Grand Est. Ils ne varieront plus selon le statut de l'usager mais selon deux classes d'âge.

Du changement à la rentrée pour les usagers du TER en Alsace. L'offre des abonnements sera harmonisée à l'échelle du Grand Est. Actuellement, les tarifs varient selon le statut de l'usager avec des différences entre les salariés et les étudiants. Ce système sera révolu à la rentrée.

Un prix en fonction de l'âge

Pour une meilleure lisibilité, les prix seront définis selon deux classes d'âge : les moins de 26 ans et les 26 ans et plus. De fait, ce ne sera plus nécessaire de demander une attestation scolaire et patronale pour bénéficier des abonnements. Les moins de 26 ans seront avantagés avec des tarifs en baisse. Par exemple, pour une personne qui voyage entre Colmar et Strasbourg, l'abonnement mensuel passera de 104 à 65 euros, soit près de 40 euros d'économie. Les abonnements pour les 26 ans et + resteront globalement stables.

Pour les usagers qui ne prennent pas d'abonnement, ils pourront acheter une carte de réduction (Primo et Presto) pour obtenir des tarifs préférentiels en semaine et le week-end.