Du nouveau pour les bus et les trams à Nantes

Les bus et les tramways de l'agglomération nantaise passent en mode "rentrée" dès ce lundi et il y a des nouveautés pour cette année 2017-2018.

C'est déjà la rentrée à la Tan. Dès ce lundi 28 août, les bus et les tramways de l'agglomération nantaise passent aux horaires de rentrée, même si les élèves ne retournent pas tout de suite à l'école, et les nouveautés de l'année 2017-2018 entrent en vigueur.

Ça veut dire que les bus et les tramways passent à une fréquence de jours "bleus", la plus élevée. Et cette période des jours bleus, elle durera jusqu'au 8 juin en 2018, c'est-à-dire plus longtemps que cette année où elle s'était arrêtée dès les vacances d'avril, ce qui avait embêté beaucoup de voyageurs. Ces jours "bleus" sont valables hors vacances scolaires et hors jours fériés. Sur certaines lignes, il y aura aussi plus de passages les jours "verts".

Les jours "bleus" courent jusqu'au 8 juin pour 2018 - Semitan

Les deux autres gros changements : la desserte de la gare et le service de nuit

Les deux autres grosses nouveautés de cette rentrée, c'est au niveau de la gare et du service de nuit. Les bus ne passent plus gare nord, pour anticiper sur 2019, quand le parvis de ce côté là sera réservé aux piéton et au tram. Pour compenser, le chronobus C2 est prolongé de Commerce jusqu'à la gare mais donc, côté sud. La ligne 12 qui passait gare nord change d'itinéraire entre Dalby et Trébuchet pour suivre celui de la ligne 11 (via la rue de la Mitrie et la rue Gambetta) pour mieux desservir le quartier Mellinet où de nombreux logements vont être construits. L'arrêt Marcel Hatet est supprimé.

La ligne de bus 12 ne dessert plus la gare - Semitan

Pour ce qui est du service de nuit, c'est désormais jusqu'à 2 heures 30 aussi le vendredi, comme le samedi. Et il va y avoir plus de tram sur les lignes 2 et 3 : un toutes les 15 minutes, jusqu'à minuit, contre un seulement un toutes les demies-heures jusqu'à présent. Autre modification le soir, celle de la desserte de Couëron : la ligne 91 (qui roule en journée entre Couëron-Bougon et Mendès-France-Bellevue) remplace la ligne 71 à partir de 22 heures 30 mais avec un trajet modifié. Elle partira du terminus du tram 1, arrêt François Miterrand, pour filer vers Couëron-Océan. La ligne 71 ne circule plus après 20h30.

Fréquence renforcée et nouveaux arrêts

La Tan s'adapte aussi à l'augmentation du nombre de voyageurs. Il y aura désormais plus de trams sur la ligne 2 entre École centre-Audencia et Orvault-Grand val et plus de bus aux heures de pointe sur la ligne 86 entre Bout des pavés et La Chapelle Aulnay-Coutancière.

Les itinéraires de plusieurs lignes sont également modifiés. La ligne 26 entre l'hôtel de Région et la Jonelière retrouve son trajet de l'année dernière : elle passe de nouveau le long de l'hippodrome entre les arrêts Grande Censive et Petit port. Sur la ligne 50, les bus ont du mal à passer rue Kerviel, du coup, ils suivrons désormais le même itinéraires que la ligne 81 entre la mairie d'Indre et Basse-Indre. La ligne 77 ne passe plus tout droit entre les arrêts Maison neuve et Cifam, elle fait un détour par une rue qui vient de voir le jour juste derrière pour desservir les entreprises qui s'y trouvent. La ligne 87 fait elle un détour par le quartier des Islettes entre les arrêts Beau soleil et Moulin des landes.

Les lignes de bus 77 et 87 desservent de nouveaux arrêts - Semitan

À noter aussi, la ligne 66 qui relie l'arrêt Babinière du tram-train à la ligne 2 du tramway circule désormais dans les deux sens matin et soir. Une navette est crée aux Sorinières pour desservir la zone Océane sud et ses entreprises. Elle circule entre 7h30 et 8h30 et entre 17h30 et 18h30 et elle permet de prendre la correspondance avec le chronobus C4.