Nouveaux lotissements, nouveaux besoins, le réseau de transports Twisto adapte ses lignes de bus à la rentrée. L'application va aussi prendre un coup de jeune en incluant les trajets à vélo et en devenant plus pratique pour les personnes en situation de handicap.

Du nouveau pour les transports Twisto à la rentrée : l'application modernisée et des trajets de bus repensés

Les transports de l'agglomération caennaise devraient parcourir 170 000 km de plus à partir de septembre.

Caen La Mer et l'entreprise Keolis qui gère le réseau Twisto adaptent l'offre des transports en commun et ajoutent 170 000 kilomètres supplémentaires par an sur le réseau à partir de septembre 2021.

Des parcours de bus repensés

Certaines lignes sont adaptées pour desservir de nouvelles constructions. C'est notamment le cas à Carpiquet où un nouveau lotissement est sorti de terre près de la mairie. Il sera accessible par la ligne 3. À Colombelle, un nouvel arrêt "Grandes Halles" sur la ligne 6 permettra de desservir le nouvel espace WIP sur l'ancien site métallurgique. La ligne 11 est prolongée à l'ouest de Cuverville.

En raison des travaux à venir au CHU de Caen, l'arrêt "Baclesse" ne sera plus desservi, il faudra descendre à l'arrêt "Morice".

Le service Flexo sera disponible dans de nouvelles zones à la rentrée. Il permet de rentrer du centre-ville en périphérie en partant à 22h30 ou 00h30 de la Tour Leroy à Caen, le vendredi et le samedi soir. Il va être étendu à Venoix, Beaulieu, Fleury-sur-Orne et Carpiquet.

Des parcours vont être simplifiés pour gagner du temps d'après Keolis. Sur la ligne 7, les habitants de Cambes-en-Plaine devraient mettre 10 minutes de moins pour rejoindre le centre-ville de Caen, ceux de Mouen et Tourville-sur-Odon devraient gagner 8 minutes sur la ligne 32.

À Eterville et Louvigny, le service Résago 4 avec un système de réservation de son trajet par téléphone ou internet sera pérennisé à la rentrée. Il sera remplacé par la ligne fixe 37 avec de nouveaux horaires et sera à l'essai pendant un an.

L'application Twisto : prise en compte du vélo et meilleure accessibilité pour les personnes en situation de handicap

Elle n'avait pas bougé depuis 2017, l'application Twisto devrait prendre un coup de jeune à la rentrée. Le calculateur d'itinéraire de l'application prendra en compte les perturbations sur le réseau et indiquera le nombre de places disponibles dans les Parkings Relais en temps réel.

L'application prendra en compte en septembre tous les modes de transports du réseau soit également les vélos. Twisto s'est allié avec l'autre application Géovélo qui crée des itinéraires spécifiquement pour les cyclistes en fonction de leur aisance, des pistes cyclables et en prenant en compte le dénivelé. L'application Twisto indiquera également la localisation des Véloparks, les stations Vélolib et les places disponibles en temps réel.

Les services de Keolis ont également travaillé à rendre les transports en commun plus accessibles. Ils ont donc collaboré avec des associations contre l'exclusion des personnes en situation de handicap. Les utilisateurs pourront activer l'option vocalisation de l'application qui leur indiquera à voix haute les prochains départs aux arrêts à proximité et un guidage pas à pas sera disponible pour s'orienter tout le long du trajet.