Du nouveau sur la ligne SNCF Paris-Dijon

Après quatre années de travaux pour la modernisation de la signalisation entre Paris et Dijon et 90 millions d’euros investis par SNCF Réseau, ces travaux se sont achevés ce dimanche 30 mai. Tous les équipements de signalisation ont été changés sur plus de 40 km entre Blaisy-Bas et Montbard.

Ce sont en tout 90 millions d'euros que SNCF Réseau a investi pour moderniser la signalisation sur la ligne Paris-Lyon. Ces quatre années de travaux se sont achevés ce dimanche 31 mai en Côte-d'Or. Ce chantier de grande ampleur a permis le renouvellement de tous les équipements de signalisation sur plus de 40 kilomètres entre Blaisy-Bas et Montbard et a pris fin avec l’opération complexe de mise en service du poste d’Aiguillage Informatisé situé aux Laumes.

Une partie des agents de SNCF Réseau mobilisés pour ce chantier - SNCF Réseau

Que va permettre cette modernisation de la signalisation ?

Le renouvellement de tous les équipements de signalisation ferroviaire sur la ligne Paris-Dijon a pour objectif d’améliorer la régularité des circulations ferroviaires, de veiller au bon fonctionnement des installations de signalisation en temps réel et d’informer plus efficacement les clients en gare.

Un agent de SNCF mobilisé pour le chantier - SNCF Réseau

Un chantier adapté aux mesures sanitaires liées au coronavirus

La mise en service d’un Poste d’Aiguillages Informatisé (PAI) est une étape importante et complexe qui nécessite une préparation minutieuse en amont. En temps normal, des journées de répétitions sont organisées en présentiel avec les agents pour leur présenter le déroulement de l’opération et leur rôle à jouer pendant cette journée. Cependant, la crise sanitaire que nous traversons actuellement a nécessité la mise en place d’une procédure spécifique et adaptée pour permettre aux 350 agents mobilisés sur le projet de travailler en toute sécurité pour la mise en service du poste d’aiguillages informatisé des Laumes

Cela s'est traduit par une présentation par vidéo du projet et du déroulement de la mise en service et des répétitions en téléconférence en petits groupes d’agents par nature de métier et d’intervention. En tout, il y a eu 20 groupes mobilisés.

Un nouveau poste d'aiguillage informatisé - SNCF Réseau