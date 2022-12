Du nouveau sur les liaisons Reims-Troyes à partir du 1er janvier

Les liaisons quotidiennes entre Reims et Troyes seront beaucoup plus nombreuses à partir du 1er janvier. Mais il n'y aura plus de bus direct. Il faudra prendre le train entre Reims et Chalons-en-Champagne.

La ligne Reims-Chalons-en-Champagne-Troyes ne desservira plus Reims © Radio France - Alexandre Blanc À partir du 1er janvier 2023, la ligne régulière Reims-Troyes du réseau de transports en commun de la région Grand-Est Fluo devient Châlons-en-Champagne-Troyes. Pour rejoindre Troyes depuis Reims, il faudra d'abord prendre le train jusqu'à Châlons-en-Champagne, puis grimper dans un bus. ⓘ Publicité Des liaisons plus nombreuses Le réseau Fluo Grand-Est a décidé de concentrer ses moyens sur la portion de la ligne 140 la plus fréquentée, entre Troyes et Chalons. Avec le même nombre de bus, la fréquence des trajets sera quasiment doublée. La nouvelle grille des horaires prévoit 13 allers-retours quotidiens en semaine, y compris pendant les vacances, au lieu de 7 ou 8 actuellement. 7 trajets Troyes-Châlons sont proposés le samedi et 5 le dimanche au lieu de 3 jusqu'à présent. Une commune supplémentaire est desservie sur la ligne, à Voué, dans l'Aube. Notez qu'il restera tout de même une liaison directe en bus chaque dimanche soir au départ de Troyes à 19h45 pour une arrivée à Reims à 21h30 afin de satisfaire les étudiants. Plus long et plus cher Pour chaque bus qui arrive ou qui part de Châlons-en-Champagne, il y aura une correspondance en train en provenance ou à destination de Reims dans les 10 minutes. Conséquence : il faudra compter au minimum 1h55 de trajet entre Troyes et Reims, contre 1h45 auparavant. La première liaison du matin au départ de Reims ne permettra d'arriver à Troyes qu'à 8h35, contre 7h40 jusqu'à présent. Le tarif évolue lui aussi. Le trajet Troyes-Châlons-en-Champagne passe de 10 euros à 16,60 euros. Faire Reims-Troyes coûtera désormais 26,60 euros au lieu de 15 euros. Mais les cartes d'abonnement TER à tarifs réduits Primo et Presto fonctionneront désormais entre Châlons-en-Champagne et Troyes.